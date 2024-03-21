منافع العبادات وذكر الله في شهر رمضان (فيديو)

تحدث الشيخ موسى الفواخري، عن منافع الصلاة والتقرب والتضرع إلى المولى عز وجل، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بالصلاة.

تعظيم قدر الصلاة وعظمتها لجميع الأنبياء والرسل

وأضاف الفواخري، عبر برنامج وتطمئن قلوبهم، عبر قناة صدى البلد، أن تعظيم قدر الصلاة وعظمتها لجميع الأنبياء والرسل هو أمر دل عليه الله تعالى، لافتا إلى أن المولى سبحانه وتعالى أمرهم بأداء الصلاة وأعلن تعظيمهم لها.

اغتنام فرصة شهر رمضان الكريم والتقرب من الله وأداء الصلاة

وأشار الشيخ موسى الفواخري، إلى أهمية اغتنام فرصة شهر رمضان الكريم، والتقرب من الله وأداء الصلاة في أوقاتها، لافتا إلى أن الأمر بالصلاة جاء في كثير من الآيات القرآنية، وهو ما يلفت إلى أهمية الصلاة في الدين.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يبحثون عبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم.

وحول موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445، قالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الإثنين 29 رمضان، الموافق الإثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتم عدة الـ30 يومًا، وعليه تكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلّا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.