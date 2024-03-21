تعليم الإسكندرية والتحالف الوطني ينظمان إحتفالية ذكرى العاشر من رمضان

نظَّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإحياء ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وإثابة المتميزين من الطلاب والمعلمين، وبحضور النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق عام التحالف بالإسكندرية والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مساء أمس الأربعاء الموافق 20 من مارس 2024 أمسية رمضانية ثقافية للاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان يوم النصر والعزة والكرامة ، وختام مهرجان ذوي الإعاقة والوعي القومي الذي نظمه التحالف الوطني بالتعاون مع تعليم الإسكندرية.

وذلك في حضور نادية فتحي وكيل المديرية وسيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمد نور الدين بطل موقعة كبريت والدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية ومن أعضاء التحالف النائب طارق السيد والنائبة دينا هلالي والدكتور محمد أُنسي نقيب الصيادلة والمهندس أحمد نبيل عضو الغرفة التجارية والدكتور هيثم سراج الدين والدكتور محمد البنا ، وبحضور مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية التسع ولفيف من المستهدفين بالتكريم من التربية والتعليم ( تربية خاصة ، رياض أطفال ، علاقات عامة ، امن ، اتصال سياسي ، ورسمي لغات ؛ تقديرًا لجهودهم الاستثنائية في مهرجان ذوي الهمم والوعي القومي .

وقال مدير المديرية في كلمته إنّ انتصار العاشر من رمضان بمثابة استرداد الأرض والعِرض والعزة والكرامة فهو يوم غيّرت فيه قواتنا المسلحة المعايير العسكرية على الصعيدين المحلي والعالمي وضربت أنبل الأمثال في الإيمان والعزيمة الصادقة ؛ لترسي دعائم إعلاء كلمة الوطن ودعم أمنه القومي الشامل وتبقى مصر حُرةً أبيّةً آمِنةً منتصرة ، مُشيرًا إلى الاحتفال بتحرير طابا يوم 19 مارس - والذي كان من أهم دروسه أن مصر رسالة السلام للعالم كله مغلفة سلامها بسيف قوتها ودرع شعبها وسيادة جيشها وعزة وإباء أرضها، وأنّ الحق لن يضيع طالما تمسك به أصحابه والأهم أن تظل القوة مساندة للجهود السياسية.

واستلهم أبوزيد بعض عبارات البابا تواضروس الثاني بالكلمة وتقديم المعلومات للآخرين وتوعيتهم والقدوة والنموذج والمثل وما أكثر النماذج المشرفة في بلدنا الحبيب والتقوى مرتكزة على الأمانة والإخلاص في التوعية السليمة والعمل ، وأكّد أنَّ التحالف الوطني يقدم كافة سبل الدعم لذوي الهمم والاحتياجات والقدرات الخاصة ويلعب دورًا كبيرًا في معركة الوعي ، وثمّن الدعم اللامحدود لتعليم الإسكندرية من أمانة التحالف الوطني بالمحافظة بقيادة النائب إيهاب زكريا .

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني وكلمة افتتاحية للنائب إيهاب زكريا وكلمات للسادة الحضور واختُتِمت المراسم بتكريم جميع السادة المشاركين من التربية والتعليم في مهرجان ذوي الهمم والوعي القومي الذي تم تنظيمه بمكتبة الإسكندرية .