جوجل يُغير وجهته الرئيسية احتفالا بعيد الأم

يحتفل محرك البحث"جوجل"، اليوم الخميس 21 مارس بعيد الأم، وذلك من خلال تغيير وجهته الرئيسية إلى صورة تعبيرية عن الأمومة والطفولة.

وجاءت فكرة الاحتفال بعيد الأم في مصر في خمسينيات القرن الماضي للصحفيين الراحل علي أمين ومصطفى أمين مؤسسي جريدة أخبار اليوم حيث كتب علي أمين في زاويته الصحفية اليومي "فكرة" دعا فيها إلى تخصيص يوم الاحتفال بالأم

ويرجع اقتراحه ذلك عندما زارت إحدى الأمهات الراحل في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترملت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تمامًا

وكتب علي أمين مع شقيقه مصطفى أمين، في عمودهما الشهير"فكرة" يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها، وقد لقى هذا الاقتراح ترحيب واسع من قبل القراء، حيث أجمع غالبية القراء في على فكرة تخصيص يوم واحد، وبعدها تقرر أن يكون يوم 21 مارس ليكون عيدًا للأم، ومن هنا تم تخصيص يومًا لعيد الأم يتم الاحتفال به كل عام

ومنذ ذلك اليوم، يتم الاحتفال بعيد الأم كل عام ويُسارع فيه الكثير من الأبناء في مصر بتقديم الهدايا على مختلف أنواعها تكريمًا لدور الأم ودورها في المجتمع.