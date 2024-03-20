GoDaddy تحتفي بامكانات رائدات الأعمال من الأمهات في مصر بمناسبة عيد الأم

تحتفي GoDaddy، أكبر منصة متخصصة في تقديم خدمات رواد الأعمال، بالإنجازات الفريدة والعزيمة الكبيرة التي تتمتع بها رائدات الأعمال من السيدات والأمهات في مصر، وذلك مع اقتراب عيد الأم. وتهدف المنصة الرائدة من خلال تقديم الدعم والأدوات الأساسية إلى تمكين الأمهات في مجال الأعمال وتزويدهن بالإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح في العالم الرقمي دائم التغير.

مصر تشهد نمواً في نسبة رائدات الأعمال من الأمهات

تشير بيانات حديثة من استبيان GoDaddy العالمي لرواد الأعمال لعام 2024 إلى زيادة ملحوظة في أعداد رائدات الأعمال من الأمهات في مصر، وأظهر أن نسبة 46% من رائدات الأعمال، ومعظمهن من الأمهات، قد خضن غمار ريادة الأعمال، كما أكدت نسبة كبيرة تصل إلى 98% منهن التحول الكبير في حياتهنّ بعد دخولهن عالم ريادة الأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy: "تتحلى الأمهات برؤية فريدة ومجموعة من المهارات المميزة تسهم في إثراء مجال ريادة الأعمال. وتركز GoDaddy على الاستفادة من الأدوات الرقمية، بهدف تزويد رائدات الأعمال من الأمهات بالموارد والتقنيات اللازمة لتحقيق النجاح في العالم الرقمي. وفي إطار احتفائنا بالإنجازات المميزة لرائدات الأعمال من الأمهات وكفاءتهنّ العالية، فإننا نسعى أيضاً إلى ضمان حصولهن على الموارد اللازمة للازدهار بما يساهم في تطوير وتوسيع أعمالهن".

ووفقاً لاستطلاع GoDaddy العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، أشارت نسبة 56% من المشاركين إلى أن عملية تسويق الأعمال عبر الإنترنت هي إحدى أكبر العقبات التي يعانون منها خلال المراحل الأولى من رحلة ريادة الأعمال، مما يعكس التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في مصر. وفيما يلي خمس نصائح لمساعدة رائدات الأعمال من الأمهات على الترويج لأعمالهن على الإنترنت:

تعزيز الحضور الرقمي من خلال اختيار اسم نطاق مناسب:

إن الاستثمار في اسم نطاق مميز يعزز من الحضور الرقمي للشركة، ويمكن الاستفادة من خدمات النطاق الخاصة بشركة GoDaddy للحصول على عنوان ويب مخصص، وبالتالي امتلاك مساحة رقمية خاصة بالعلامة التجارية، مما يدعم حضورها ومصداقية أعمالها.

تمثيل العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي:

يلعب تفاعل صاحبة العلامة التجارية مع عملائها على مواقع التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في ترسيخ الحضور الرقمي للعلامة، وذلك من خلال مشاركتها لرحلتها وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها والجانب الإنساني لعملها.

بناء موقع إلكتروني بالاعتماد على أدوات سهلة الاستخدام:

يسهم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالاعتماد على أدوات سهلة الاستخدام في الارتقاء بمكانة العلامة التجارية. ويمكن استكشاف العديد من المنصات مثل أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من GoDaddy لتصميم وتحديث الموقع الإلكتروني بسهولة وعرض المنتجات والخدمات، دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة.

الدعم والتعاون بين رائدات الأعمال من الأمهات:

يسهم التعاون مع رائدات الأعمال من الأمهات وتقديم الدعم لهن في بناء علاقات تواصل متينة وإرساء مجتمع أعمال ناجح، وذلك من خلال التعاون في العديد من المشاريع وتبادل الخبرات والترويج لمنتجاتهن.

الارتقاء بعمليات التواصل باستخدام بريد إلكتروني مخصص:

تتيح خدمة إنشاء بريد إلكتروني مخصص من GoDaddy إنشاء بريد إلكتروني مخصص واحترافي، مما يسهم في الارتقاء بعمليات التواصل للعلامة التجارية. كما يسهم البريد الإلكتروني المخصص في تحسين الصورة المهنية لصاحبة العلامة وتعزيز مصداقية علامتها.

تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لصناعة المحتوى:

يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة عمليات إنشاء المحتوى، حيث يمكن الاستفادة من أدوات مثل مكتبة الطلبات من الذكاء الاصطناعي من GoDaddy. كما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات إنشاء محتوى تفاعلي مميز وخاص بالموقع الإلكتروني للعلامة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومواد التسويق الخاصة بها.

وتؤكد GoDaddy بمناسبة عيد الأم لهذا العام التزامها بدعم رائدات الأعمال من النساء، من خلال تزويدهن بالأدوات الأساسية وإرشادات الخبراء والدعم المستمر لمساعدتهن على تحقيق النجاح وتحويل رؤاهن إلى واقعٍ ملموس.