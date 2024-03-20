أنشطة ثقافية وفنية متنوعة احتفالا بعيد الأم بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم احتفالا بعيد الأم.

وفي هذا السياق، شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس احتفالية بمناسبة عيد الأم تضمنت ورشة حكي بعنوان "مكانة الأم داخل الأسرة " تحدثت فيها هناء عبد المجيد مسئولة مكتبة الطفل، عن دور الأم في بناء أسرتها وفي تكوين شخصيات أبنائها وبناتها، وما لها من مكانة عظيمة في الإسلام وفي التاريخ عبر العصور، واستشهدت بقصة "أديسون" مخترع المصباح الكهربائي وكيف كان لأمه دورا هاما في تكوين شخصيته، وفي تغييره من طالب فاشل كما قالت عنه المدرسة إلى أن أصبح عالما أضاء الدنيا بعلمه وفي الحقيقة أن أمه كانت هي أساس هذا العلم، ثم ناقشت الأطفال حول قصص حقيقية لديهم، وكيف كانت لها أثر عظيم في نفوسهم، أعقبها عروض لمواهب الأطفال في الغناء والإلقاء، تلاها ورشة فنية لتصميم هدايا لعيد الأم نفذها كل من مروة السيد، فتوح عبد المنعم مسئولي الفنون التشكيلية بالمكتبة، وحنان إسماعيل مسئولة نادي المرأة، وتم خلالها تصميم برقية من الفوم الملون بمشاركة الأطفال.

مسابقات ثقافية ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بعيد الأم

وفي ذات السياق، شهدت مكتبة جرفس احتفالية بمناسبة عيد الأم وعيد الربيع، تضمنت مسابقة ثقافية، وألعاب ترفيهية، إلي جانب اسكتش تمثيلي للأطفال، بإشراف أسماء أحمد مديرة المكتبة ورضا عبد الحليم مسئولة النشاط.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة أشغال فنية، احتفالا بشهر رمضان، لتنفيذ فانوس رمضان من قماش الخيامية، والجريد، نفذتها نجلاء عبد الرحمن مشرفة نادي الطفل.

وعقد أطلس المأثورات الشعبية ورشة حكى شعبي، بالتعاون مع مكتبة حي جنوب ، قدمها أسامة محمود العيسوى كبير باحثي أطلس، بمقر مؤسسة "أيادي الخير" بحي جنوب، تضمنت الورشة حكاية الخير والشر والشاطر حسن، وعدد من الألعاب الشعبية منها "فتحي يا وردة، ونخلة نملة"، بهدف تعريف الأطفال بالتراث الشعبي المصري وحفظ الهوية المصرية، إلي جانب إستخدام الحكم والعبر من الحكايات الشعبية.