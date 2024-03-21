خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس

أمطار اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 11 رمضان 1445 هـ، حيث إن درجات الحرارة سترتفع بشكل مؤقت على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، فى بيان لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن طقس الخميس سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الأرصاد: “سيكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، فيما يكون بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء”.

أماكن سقوط الأمطار الخميس 21 مارس 2024



أوضحت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار اليوم على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، كما تشهد البلاد نشاط رياح على بعض المناطق.