موعد ارتفاع درجات الحرارة واستقرار الطقس

حالة الطقس.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد استقرار الطقس، حيث كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن موعد ارتفاع درجات الحرارة خلال طقس الأيام المقبلة، بسبب كتل هوائية صحراوية حارة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة اليوم بين 3 لـ4 درجات.

كما تعمل الكتل الصحراوية على تلاشي فرص سقوط الأمطار تماما على المحافظات كافة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ موعد ارتفاع درجات الحرارة سيكون اليوم الخميس.

وتبدأ الحرارة في الانخفاض مرة أخرى تدريجيا بدءا من غد الجمعة أول أيام فصل الربيع جغرافيا.



نشاط للرياح



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب المحافظات الشمالية، حيث تتراوح سرعاتها بين 30 إلى 40 كيلومترا على الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والسريعة والأماكن المكشوفة.