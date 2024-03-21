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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية العراقي يفتتح القنصلية العراقية بكندا

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، القنصلية العراقية في مدينة مسيساجا الكندية.

حضر مراسم الافتتاح باقة من أبرز الشخصيات الكندية والعربية، ومن بينهم النائب الكندي المصري شريف سبعاوي، وعدد من الدبلوماسيين.

وكان الوزير العراقي قد بدأ زيارته بعدد من اللقاءات جمعته بوزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير التنمية الكندية أحمد حسين.

وناقش خلال زيارته تعزيز العلاقات الثنائية. كما جرت مناقشة فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي، ودخول الشركات الكندية إلى السوق العراقية وتوفير فرص تدريبية لبناء قدرات الشباب ومساعدتهم على دخول سوق العمل.

كما شملت محادثاته فرص توسيع التعاون المشترك بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب، والتحديات الراهنة في المنطقة، والإستراتيجيات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ. 

الجريدة الورقية