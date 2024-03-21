الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نكاشة وبتفتي.. لقاء الخميسي تكشف عن كواليس أزمتها مع انتصار (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الفنانة لقاء الخميسي كواليس أزمتها مع الفنانة انتصار بعد مسلسل راجل وست ستات،  قائلة: “ علاقتنا كانت جيدة بس هي بتتكلم كتير، وطول الوقت بتفتي”.

txt

لقاء الخميسي: مبقتش صديقة ريهام حجاج عشان المقارنة بتفسد الصداقة

txt

لقاء الخميسي: زميلة اخدت مني أهم دور مع محمود عبد العزيز بعد ترشيحه ليا

مسلسل راجل وست ستات

وأضافت لقاء الخميسي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على فضائية النهار أنها طلبت عدم مراسلتها بخصوص ما تقوله عنها الفنانة انتصار، معقبة:" هى على طول بتقول لقاء الخميسي مكنتش بطلة راجل وست ستات".

وتابعت:" بتقول أنا عايشة على دور..طيب فين العيب في كدا؟، لو عملت دور بين 30 او 40 دور زي راجل وست ستات، يمكن عايزة تطلع تريند"، معقبة: "انتصار نكاشة ولما بشوفها بنسلم على بعض عادي، ومش هعاتبها، لأن لو عاتبتها يبقى كلامها صح، وده مش حقيقي،  بس أنا منجرحتش ومش فارق معايا، وكلنا في مسلسل راجل وست ستات أبطال".

الجريدة الورقية