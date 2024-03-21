نكاشة وبتفتي.. لقاء الخميسي تكشف عن كواليس أزمتها مع انتصار (فيديو)

كشف الفنانة لقاء الخميسي كواليس أزمتها مع الفنانة انتصار بعد مسلسل راجل وست ستات، قائلة: “ علاقتنا كانت جيدة بس هي بتتكلم كتير، وطول الوقت بتفتي”.

مسلسل راجل وست ستات

وأضافت لقاء الخميسي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على فضائية النهار أنها طلبت عدم مراسلتها بخصوص ما تقوله عنها الفنانة انتصار، معقبة:" هى على طول بتقول لقاء الخميسي مكنتش بطلة راجل وست ستات".

وتابعت:" بتقول أنا عايشة على دور..طيب فين العيب في كدا؟، لو عملت دور بين 30 او 40 دور زي راجل وست ستات، يمكن عايزة تطلع تريند"، معقبة: "انتصار نكاشة ولما بشوفها بنسلم على بعض عادي، ومش هعاتبها، لأن لو عاتبتها يبقى كلامها صح، وده مش حقيقي، بس أنا منجرحتش ومش فارق معايا، وكلنا في مسلسل راجل وست ستات أبطال".