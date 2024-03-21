الخميس 21 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

لقاء الخميسي: زميلة اخدت مني أهم دور مع محمود عبد العزيز بعد ترشيحه ليا

بوابة الوفد الإلكترونية

علقت الفنانة لقاء الخميسي، على خسارتها فرصة أمام الساحر محمود عبد العزيز، قائلة: "كان هيبقى فيلم مهم وعلامة في حياتي مع محمود عبد العزيز لكن زميلة اخدته مني بعد ترشيحه ليا".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كان فيه مشاهد جريئة كنت هرفضها وهيبقى ليها حلول، وفي حاجات اتعملت مش لازم تتعمل بالطريقة دي، ومش بالضرورة المشاهد تتعمل بالمنطق ده، كنا هنقعد ونتكلم، وزعلت جدًا، لكن ربنا عوضني في راس الغول".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

 

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