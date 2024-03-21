مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس

أجريت مساء أمس الأربعاء قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي تشهد مشاركة منتخب مصر الأولمبي.

وأسفرت القرعة عن تواد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي جمهورية الدومنيكان واسبانيا إضافة لوصيف كأس آسيا تحت 23 سنة.

مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في باريس 2026

يفتتح منتخب مصر أولى مبارياته بمواجهة الدومنيكان يوم 24 يوليو المقبل في السادسة مساءً على ملعب لا بوجوار (نانت)

ويواجه الفراعنة في ثاني مبارياتهم صاحب المركز الثاني لبطولة آسيا على نفس الملعب في السادسة مساء يوم 27 يوليو المقبل.

ويختتم المنتخب الوطني الأولمبي مبارياته بدور المجموعات بمواجهة اسبانيا يوم 30 يوليو في الساعة الرابعة عصراً على ملعب بوردو.

وينتظر المنتخب الأولمبي حال تأهله مواجهة أحد المنتخبات المتأهلة عن الجموعة الرابعة التي تضم كلا من مالي وبارجواي وبطل كأس آسيا.