وكيل صحة سوهاج يحيل المخالفين بوحدتي طب الأسرة بالروافع ونيدة للتحقيق

قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية، بتفقد سير العمل بوحدتي طب الأسرة بالروافع التابعة لمركز سوهاج حيث أحال خلال التفقد الممرضة وعامل الوحدة للتحقيق لعدم الإنضباط

وتفقد وحدة طب الأسرة بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم وأحال الطبيب النوبتجي والعامل لعدم الإنضباط والإلتزام للتحقيق الفوري. مؤكداً علي ضرورة التزام جميع الأطقم الطبية بأماكن تقديم الخدمة المكلفين بها وتقديم الخدمات للمرضي علي مدار الساعة لافتاً انه لا تهاون في حق المرضي نهائيا .

وتأتي هذه الزيارات المكثفة ضمن الجولات الميدانية لوكيل وزارة الصحة علي المنشآت الصحية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين