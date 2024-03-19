منذ بدء الأزمة.. 100 أمر إبعاد عن القدس والمسجد الأقصى لفلسطينيين

قام الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتهجير وإبعاد، فهو وحده من يقرر مصير هذا الشعب وأين يسكن ومتى يأكل وكيف يتحرك، فلا يهاب قوانين دولية تدينه أو محاكم تعاقبه، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 100 أمر إبعاد عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

ووفقًا للتقرير الصادر عن مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بمدينة القدس المحتلة، فإن سلطات الاحتلال صعدت من أوامر الإبعاد ضد المواطنين في القدس المحتلة وداخل أراضي العام 48، حتى باتت سياسة روتينية تستبق المناسبات الدينية وتحرم مئات الفلسطينيين من حقهم في العبادة وزيارة المسجد الأقصى المبارك.

ووصلت قرارات الإبعاد التي أصدرتها قوات الاحتلال، منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية فبراير الماضي، 100 قرار بالإبعاد عن القدس والبلدة القديمة، منها 45 قراراً بالإبعاد عن الأقصى تحديدًا، مستهدفة معتقلين سابقين ومرابطين ومرابطات من القدس وأراضي العام 48، وتراوحت مدتها من أسبوع قابل للتجديد حتى 6 أشهر.