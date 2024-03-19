بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، في الليلة العاشرة من شهر مضان المبارك.

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أدى آلاف الفلسطينين صلاتي العشاء والتراويح، أمس الأحد، في رحاب المسجد الأقصى.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى"، رغم الإجراءات الأمنية التي تسببت في انخفاض عدد المصلين جراء منع أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس، وإقامة عشرات الحواجز في معظم حارات البلدة القديمة وعلى مداخلها وأبواب المسجد الأقصى.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق أن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.