عبد الواحد السيد..لاعب الزمالك إنضم للمنتخب وهو فى حالة إجهاد

أوضح عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إن مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انضم لمعسكر المنتخب الحالي لخوض بطولة كأس عاصمة مصر، وهو يعاني من حالة إجهاد.

وقال مدير الكرة :" بعدما تم استدعاء اللاعب من الجهاز الفني للمنتخب تم إخطار الجهاز الفني للفراعنة بأن مصطفى شلبي يعاني من حالة إجهاد ويحتاج لفترة راحة لمدة يومين فقط، وحدث تواصل بين الجهاز الطبي للزمالك ونظيره بالمنتخب ليوافق الجهاز الفني للمنتخب في النهاية على ضم مصطفى شلبي للمعسكر".

وأكد عبد الواحد السيد أن العلاقة بين نادي الزمالك وجميع المنتخبات جيدة للغاية ولا يمكن أن يتأخر أي لاعب عن تلبية نداء أي منتخب سواء الأول أو الأولمبي وكافة منتخبات الشباب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.