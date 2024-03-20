الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن يعرض خطة سلام دائم للمنطقة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، قرب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة طرحت بدائل للعملية التي ترغب إسرائيل في تنفذها بمدينة رفح الفلسطينية، وأنه سيناقشها مع الإسرائيليين في واشنطن الأسبوع المقبل.

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وقال بلينكن إن لدى الولايات المتحدة تصورا عن سلام دائم بالمنطقة، سيجرى بحثه مع "اللجنة السداسية"، لافتا إلى أنه سيناقش، خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط، "الحكم في قطاع غزة بعد الحرب".

وحول المساعدات إلى قطاع غزة، أفاد بلينكن بأن العمل بالجسر البحري إلى القطاع سيبدأ بعد أسبوعين، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية.

وبشأن الأحداث في البحر الأحمر، أوضح بلينكن أن الحوثيين استهدفوا شحنات كانت متجهة إلى "شعبهم" في اليمن، لافتاً إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة دولية ليست أمريكية فقط.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن سوف تواصل الضغط على إيران وحثها على استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف هجمات البحر الأحمر.

 

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