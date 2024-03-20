الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

لقاء الخميسي: قرأت القران وذاكرته.. ومفيش حاجة أسمها نقاب أو خمار

بوابة الوفد الإلكترونية

علقت الفنانة لقاء الخميسي، على مهاجمتها للحجاب، قائلة: "انا ست قرأت القران وذاكرته وعارفه معانيه، و شايفة من وجهة نظري انه مفيش حاجة اسمها نقاب او خمار، ومعنى، وليضربن  بخمرهن على جيوبهن، الجيوب هي المنطقة المقفولة اللي هي الصدر، وده اللي انا مذكراه وفهماه، وأنا من حقي أقول رأيي، لأن ربنا مصادرش رأيي، وشايفة إني أقول رأيي مش لازم اطلع غلطانة، وربنا مفرضش النقاب، والحجاب كمان، لكن احترم المحجبات هي حرة، وهما اختاروا كدة".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الإنسان يكون حر لحد ثقافته واختياراته وأفكاره، وموجة المثلية الجنسية أو تغيير الهوية لما تكبر مش حرية، الا اذا فيه عيب طبي هو اتخلق بيه، لكن عمال على بطال لا، وهما يتحملوا مسئولية ده، ولو ابني جه قالي هساكن واحدة مش مقبول وهرفض، وشايفة إني أربي صح واعلم القرآن".  


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

 

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