رمضان 2024.. شخصية سلوى عثمان في "نعمة الأفوكاتو"

تشارك الفنانة سلوى عثمان فى ماراثون رمضان بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة النجمة مي عمر.

حيث تجسد الفنان سلوى عثمان، شخصية سيدة في حي شعبي.

وأكدت سلوى عثمان فى تصريحات صحفية أن العمل: سيكون "حلو جدا" بإذن الله وسينال إعجاب الجمهور.. ومي عمر ستظهر بشكل مختلف.

وتعيش سلوى عثمان حالة من الانتعاش الفني، حيث تشارك فى مسلسلين رمضان المقبل 2024، أولهما مشاركتها في بطولة مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

مي عمر

شخصية مي عمر

وتقدم مى عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقية مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.

أبطال نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

مي عمر

وكانت قدمت مى عمر مؤخرًا في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

قصة المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها

أبطال المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024.