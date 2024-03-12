مسلسل حق عرب| سلوى عثمان تعلق بعد ظهورها بتقنية "de again"

أطلقت شاشة ON، أمس الاثنين، أولى حلقات مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، ضمن ماراثون دراما رمضان 2024، وتناولت الحلقة عددا من الأحداث المثيرة والمشوقة للجمهور، وظهرت خلالها الفنانة سلوى عثمان ورياض الخولي في صورة أصغر من عمريهما.

علقت سلوى عثمان على ظهورها بسن أصغر في الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، قائلة: أنها كانت تعلم أن مشاهدها فى الفلاش باك يتم خلاله استخدام تقنية "de again"، والذي يعيد السن إلى الخلف، ويبدو على صاحبها عمر أصغر، لافتة إلى أن الأمر نال اعجابها.

سلوى عثمان

تابعت سلوى عثمان حديثها، معلقه: "عثمان"، أنها وضعت المكياج اللازم لصغر السن، وارتدت باروكة ذات قصة شعر مختلفة، ما ساعدها على الظهور بذلك الشكل.

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 1

وكشفت الحلقة الأولي من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشة قناة ON، عن استخدام وسيلة البشعة لكشف الكذب والتي أثارت انتباه الكثير من الجمهور؛ إذ كان يتم استخدامها من قبل في عهد القبائل العربية للتحكيم بين الناس ومعرفة المظلوم والبريء، إلى جانب تورط بطل العمل عرب السويركي فى سرقة مبلغ 15 ألف جنيه.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وسلوى عثمان، ورياض الخولي، ودينا فؤاد، وكارولين عزمي، ومحمد أحمد ماهر، وأحمد صيام، ووفاء عامر وآخرين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.