الفرصة الأخيرة لكم.. أحمد موسى يوجه رسالة هامة للأجانب المقيمين بمصر (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة هامة إلى المواطنين الأجانب المقيمين على أرض مصر، مطالبا إياهم بسرعة إصدار بطاقة إقامة قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الإثنين: «أي حد معندوش بطاقة إقامة، لو سمحتم توجهوا إلى مصلحة الجوازات.. مفيش ولا مصلحة ولا جهة هتتعامل معاك».

الدولة لن تتعامل إلا مع من لديه بطاقة إقامة في مصر

وتابع أحمد موسى، أن الدولة المصرية لن تتعامل إلا مع من لديه بطاقة إقامة في مصر، قائلا: «لن تحصل على أي خدمات من الدولة المصرية، وبالتالي الدولة من حقها اتخاذ أي إجراءات تحافظ على أمنها القومي.. هناك مهلة محددة.. وبعد انتهائها لن تكون هناك أي فرصة».