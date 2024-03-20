حسام حسن: نسعى للظهور بمستوى أفضل وفوجئت بإصابة شلبي
أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أهمية بطولة عاصمة مصر الدولية الودية بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.
وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيوزلندا: “ بطولة عاصمة مصر الدولية لها أهمية خاصة بالنسبة لنا، نحن نسعى لتحقيق أقصى إستفادة فنية ومعنوية والظهور بصوة مغايرة بعد أن غاب التوفيق عن المنتخب في أمم أفريقيا ”.
وأضاف: “ فوجئت بإصابة مصطفى شلبي بعد إنضمامه عقب إستبعاد حسين الشحات، شلبي يؤدي بروح قتالية في التدريبات لكنه ليس مكتمل الجاهزية بعد عودته من الإصابة الأخيرة ”.
وأكمل المدير الفني للفراعنة: “ الإصابات حرمتنا خلال المعسكر الحالي من بعض اللاعبين الذين كنت أتمنى تواجدهم معنا ”.
وأتم: “ كنت أتمنى جاهزية أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي وغيرهم لكن لدي ثقة كبيرة في المجموعة التي نعمل معها في الوقت الحالي ”.