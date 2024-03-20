حسام حسن: هدفنا إستعادة الثقة وباب المنتخب مفتوح للجميع

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر الحالي لديهم إصرار كبير على تقديم مستويات مختلفة وتحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.

قال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوزلندا في نصف نهائي بطولة عاصمة مصر الدولية الودية: “ اللاعبين داخل وخارج مصر كانوا في إنتظار هذا المعسكر ولديهم اصرار على تحقيق نتائج جيدة، وهو أمر مهم بالنسبةة لنا لأن النتائج الجيدة ترفع من الروح المعنوية للاعبين ”.

وأضاف: “ اتابع جميع اللاعبين والباب سيكون مفتوحاً امام الجميع خلال المرحلة المقبلة ".

وأتم: “ البعض سألني في وقت سابق عن سبب عدم إستدعاء محمد النني، أكرر أن باب المنتخب مفتوح للجميع ودوري هو إختيار اللاعبين الأكثر جاهزية ”.

