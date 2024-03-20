موعد مباراة كرواتيا وتونس بكأس عاصمة مصر

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مواجهة تونس وكرواتيا ، في ثاني مباريات بطولة كأس عاصمة مصر ، وذلك في العاشرة من مساء السبت المقبل ٢٣ من شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة ، مع الطرف الآخر المنتصر من مواجهة مصر ونيوزيلندا التي تقام على ملعب العاصمة الإدارية في التوقيت ذاته من مساء بعد غد الجمعة.

ويتولى الحكم الدولي الإيفواري كليمين فرانكلين ، إدارة أولى مواجهات مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر ، بمعاونة السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا ثنائي مساعد.

مع تواجد الحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف ، ويأتي المغربي حمزة الفارق حكماً لتقنية الفيديو "VAR" رفقة الحكمة المغربية فتيحة ..

مصر ونيوزيلندا..

على صعيد تصل ، يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره نيوزلندا في تمام الساعة العاشرة من مساء بعد غدٍ الجمعة المقبل على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة لحساب أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر والذي تقرر إقامته بديلاً عن دورة دبي الودية بدولة الإمارات.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.