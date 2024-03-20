تعرف على وجهة مودريتش القادمة بعد رحيله عن ريال مدريد

كشفت ابناء صحفية سعودية، عن مفاجأة بشأن الكرواتي لوكا مودريتش قائد فريق ريال مدريد الإسباني، ومستقبله مع النادي الملكي.

ويلعب مودريتش لصفوف ريال مدريد منذ عام 2012، قادمًا من صفوف فريق توتنهام الإنجليزي، في صفقة قدرت بـ 35 مليون يورو، حيث تٌوج الدولي الكرواتي بجميع الألقاب الممكنة رفقة المرينجي.

وارتبط مودريتش بالانتقال إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين، خاصة "الهلال، النصر، الاتحاد"، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع ريال مدريد.

و تحدث نجم فريق تشيلسي السابق جو كول، حول إمكانية انتقال مودريتش للعب عام إضافي داخل صفوف البلوز عقب نهاية عقده، داعمًا لفكرة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية مسيرته الكروية.

ودعم كول فكرة انتقال مودريتش، حيث وصفها بأنها ستنقذ مشروع نادي تشيلسي الذي تم إنفاق مايقرب المليار يورو، دون الاستعانة بلاعبين أصحاب الخبرة، الذين من شأنهم دعم الشباب بشكل قوي خلال بداية مسيرتهم داخل قلعة البلوز.

ووجه كول رسالة إلى مودريتش قائلًا: "تعال هنا وساعد هذا الفريق الشاب "، في محاولة لإقناعه عن الذهاب إلى الدوري السعودي، الذي بات قريبًا منه.

ويواجه مودريتش بعض الأزمات داخل فريق ريال مدريد حاليًا، حيث لا يشارك اللاعب بشكل قوي خلال الفترة الحالية تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.