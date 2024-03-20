مصر تصطدم بإسبانيا في قرعة نارية لأولمبياد باريس 2024

أجريت اليوم الأربعاء قرعة منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تشهد مشاركة المنتخب الوطني المصري بصفته وصيفاً لكأس أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 عاماً.

وأوقعت القرعة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الإسباني في المجموعة الثالثة للمنافسات والتي تضم أيضاً منتخب الدومنيكان بجانب صاحب المركز الثاني في بطولة آسيا تحت 23 عاماً.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الثالث قبل إجراء القرعة وذلك على خلفية التصنيف الذى صدر من الفيفا منذ أيام وشهد تواجد منتخب مصر فى التصنيف الثالث للقرعة ، وتم حساب التصنيف بناء على عدد المشاركات فى الدورة وطبقا لنتائج آخر 5 نسخ من الدورة .

مجموعات دورة باريس الأولمبية

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: مصر - اسبانيا - جمهورية الدومنيكان - صاحب المركز الثاني في بطولة آسيا تحت 23 عاماً.

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني