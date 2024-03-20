مانشيستر سيتي يرفض التفريط في نجم الفريق

ترددت انباء صحفية عن رفض نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، فكرة الاستغناء بشكل نهائي عن خدمات البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق المعار لصفوف برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة Essentially Sports، أن برشلونة يتجه نحو تمديد فترة إعارة جواو كانسيلو (29 عامًا)، بعد تألقه في صفوف العملاق الكتالوني، خلال الموسم الجاري، حيث شارك في 32 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وتدرس إدارة برشلونة تمديد استعارة كانسيلو أو شرائه نهائيًا بمقابل منخفض يقدر بـ20 مليون يورو، في حين تريد إدارة مانشيستر سيتي، مبلغ 40 مليون يورو، وفق ما أكدت التقارير.



ويرغب جواو كانسيلو في البقاء مع برشلونة، إلا أن مانشيستر سيتي يرفض فكرة الاستغناء نهائيًا عن البرتغالي، خاصة بعد ظهور أنباء حول تلقي اللاعب عروضًا من أندية في السعودية وإنجلترا.

وعلاوة على ذلك، فإن إدارة مانشيستر تتجه نحو إعارة كانسيلو مرة أخرى بعد نهاية الموسم، إلا أنه في حالة تلقي عرض مالي ضخم، فإن هذا الأمر قد يؤثر على خطة النادي الإنجليزي، خاصة في ظل توتر العلاقات بين اللاعب، والمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وبدأت الأزمة عام 2023، بعد تعرض الظهير الأيمن الأساسي كايل ووكر للإصابة، تزامنًا مع عودة جواو كانسيلو من كأس العالم بحالة سيئة، الأمر الذي دفع جوارديولا لاستدعاء الموهبة الأكاديمية، ريكو لويس، والذي تألق بدوره مع (سيتيزنز)، إلا أن كانسيلو لم يكن راضيًا عن قرار جوارديولا، وأصر على اختياره بدلًا من لويس.