اللجان الثورية الليبية تهنئ بوتين بعد انتخابه رئيسًا لولاية جديدة

قدمت حركة "اللجان الثورية" الليبية، اليوم الأربعاء، التهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتخابه رئيسًا لولاية جديدة.

وفي بيان خاص حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، تقدمت اللجان الليبية بالتهنئة لبوتين، وذلك "فى ظل الظروف والتحديات التي تواجهها روسيا ونيابة عن شعوب العالم المتطلعة للحرية وكسر قيود الهيمنة والدفاع عن الوجود والمصير التي تتفاعل معكم فيها كافة قلاع الحرية فى العالم، نتقدم بالتهنئة للرئيس بوتين".

وأضافت اللجان في بيانها أن اختيار فلاديمير بوتين لولاية جديدة يأتي باعتباره قيمة عظيمة وتحد أكبر للأمة الروسية، وذلك فى "هذه المرحلة المصيرية التاريخية والتى ستعيد التوازن للعالم وتعيد الأمل للشعوب والأمم المحتلة والمحاصرة".

وشدد اللجان الثورية الليبية في بيانها على أن اختيار الرئيس بوتين لولاية جديدة قد أظهر وعيا كبيرا وتماسكا قويا من الأمة الروسية باختياره لقيادة هذه المرحلة، معربة عن التحامها مع الشعب الروسي في خياراته التاريخية، داعية الأمم والشعوب المضطهدة للتحالف وتكوين جبهة عالمية شعبية ثورية.

وأوضح البيان أن "تلك الجبهة العالمية تمتد من الصين وكوريا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية مرورا بشعوب الأمة الإسلامية والشعوب الرافضة الرأسمالية والاستعمار والمحبة للسلام فى أوروبا وخاصة قوى اليسار، على أن تكون للقيادة الروسية والصينية دور رائد فيها".وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024.

سبق أن حدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.