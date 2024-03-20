بوتين: فوزي بالرئاسة سيسمح بتماسك المجتمع الروسي ونبذل قصارى جهدنا لحل المشكلات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع زعماء الفصائل البرلمانية، إنه يتعين على السلطات الروسية تحديث أساليب عملها وبذل قصارى جهدها لمساعدة المواطنين الروس في حل مشكلاتهم، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح الرئيس الروسي، أنه من الضروري تحديث أساليب حل المهام التي نواجهها جميعًا، وليس أشخاصًا محددين، فهذا أمر مهم للغاية، ويجب أن نعمل بجد، ونبذل قصارى جهدنا لحل مشكلات الناس وهدفنا هو أن نبذل قصارى جهدنا، إلى أقصى حد، حسب ما ذكرت تاس.

وفي وقت سابق من الأحد الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا يجب أن تكون أقوى وأكثر فاعلية، وأن قلة الشكاوى خلال الانتخابات الرئاسية يؤكد نجاح اللجان المنظمة.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "فوزي بالرئاسة سيسمح بتماسك المجتمع الروسي، كما أنه يظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي.

وتابع: "أشكر الروس الذين صوّتوا لصالحي في الانتخابات، وهناك العديد من المهام تنتظرنا".