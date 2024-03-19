بوتين يتهم الغرب برعاية الإرهاب في روسيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب باستخدام الجماعات المتطرفة ضد روسيا، قائلا "من المنطقي تماما أن يلجأ النظام في كييف بدعم من الغرب وأحيانا بناء على تعليمات مباشرة منه، إلى الأساليب الإرهابية".

وأضاف بوتين - في اجتماع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "الغرب مارس استخدام جميع أنواع الجماعات الإرهابية المتطرفة العابرة للحدود لمصالحه وشجع عدوانها على روسيا، ومن المنطقي تماما أن يلجأ نظام كييف، بدعم من الغرب وأحيانا بناء على تعليمات مباشرة منه، إلى الأساليب الإرهابية وإنها تشمل هجمات قصف على مدن مسالمة ومحاولات اغتيال مسئولين حكوميين ونشطاء ومحاولات تجنيد أشخاص لارتكاب أعمال تخريبية وهجمات على مرافق البنية التحتية الحيوية والأماكن المزدحمة في روسيا".

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت 130 صاروخًا وأكثر من 320 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وحوالي 900 قنبلة ضد أوكرانيا منذ بداية شهر مارس الحالي.

وأضاف زيلينسكي "كل يوم وليلة، تستخدم روسيا الطائرات بدون طيار والصواريخ والقنابل الموجهة لشن حرب ضد شعبنا، وضد المدن والقرى الأوكرانية العادية.. منذ بداية شهر مارس، استخدمت القوات الروسية 130 نوعا مختلفا من الصواريخ وأكثر من 320 من مسيرات شاهد وما يقرب من 900 قنبلة جوية موجهة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، ووفقا للرئيس الأوكراني، أثبتت أوكرانيا أنها قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار بنجاح، فضلاً عن تدمير الطائرات العسكرية الروسية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تنقذ آلاف الأرواح وتسمح للاقتصاد الأوكراني بالعمل، مضيفا "ومع ذلك، فإننا بحاجة إلى المزيد من الحماية، وتحديدًا عددًا واقعيًا تمامًا من أنظمة الدفاع الجوي التي يمتلكها شركاؤنا".

وقال زيلينسكي: "يجب على صواريخ باتريوت والأنظمة الأخرى أن تفعل ما صُممت من أجله: حماية الأرواح، وأريد أن أشكر كل شخص في العالم يتفهم ذلك ويساعدنا في إنقاذ الأرواح".

وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على 40 مسلحا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين للمشاة، مما حال دون استفزازات كييف الجديدة بالقرب من الحدود مع منطقة بيلجورود.

وأضافت الدفاع الروسية: "القوات الروسية حررت منطقة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفي اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من مركز المجموعة القتالية مستوطنة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحسنت مواقعها الأمامية".

وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع الخطوط الأمامية في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي، وذكرت الوزارة أن القوات الروسية حسنت مواقعها على الخطوط الأمامية وقضت على ما يقرب من 30 جنديًا أوكرانيًا في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي.