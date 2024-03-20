تغطى على ابتهالات التراويح وتصيب الأطفال.. الألعاب النارية تثير رعب الكبار بالغربية

رغم التحذيرات منها قبل بداية شهر رمضان المعظم إلا أن الألعاب النارية أصبحت واقع فشل الجميع في مواجهته حتى اللحظة، فالألعاب النارية باتت- مهزلة- تثير الكبار وتصيب الأطفال بل ووصل بأصواتها المزعجة أن تخيف المصلين وتغطى على ابتهالات التراويح.

أهالي طنطا وكل مدن الغربية ضاقت بالفعل من الصواريخ النارية وفرقعات البمبي بكل أشكالها، والتي تشكل خطورة على الجميع بل إنها تسببت في نشوب حرائق بسيطة تم احتواؤها بسرعة قبل أن يتضرر منها أحد وأصابت وجوه وأصابع الأطفال، الصواريخ وكافة أنواع المفرقعات انتشرت بكل عنف وتنطلق بكل وقت وخصوصا عند أذان المغرب وكأنها باتت بديلا عن مدفع رمضان.



الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التقى الجهات الرقابية الممثلة في مباحث التموين بقيادة العميد عمرو الطوخي رئيس مباحث تموين الغربية والمهندس محمد أبو هاشم مدير عام مديرية التموين ورؤساء المدن والأحياء لبحث فوضى المفرقعات والصواريخ والبوب بعد أن ضج منها الشارع.

ضبطيات كبيرة

وبالفعل شنت حملات على مستوى قرى ومدن وأحياء المحافظة وأسفرت عن ضبطيات كبيرة بملايين العبوات ولكن مع ذلك ما زالت الألعاب النارية في يد الكبار قبل الصغار لدرجة أن مواطنين طالبوا شيوخ المساجد بمناشدة الأهالي برقابة الأطفال وتوعيتهم بخطر الألعاب النارية المزعجة والخطرة، وتبقى المفرقعات جزءا من سلبيات احتفالات الشعب بقدوم رمضان والأعياد بصفة عامة