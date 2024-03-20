حقيقة مفاوضات بايرن ميونخ مع يوجن كلوب لتولى مهمة تدريب الفريق

ترددت أنباء صحفية خلالا الساعات الماضية، بشأن وجود مفاوضات بين بايرن ميونخ و الالمانى يورجن كلوب وهو نفاه ماكس إيبرل المدير الرياضي للبافاري، بعدم وجود نية لعرض مهمة تدريب الفريق على الألماني.



وأعلن كلوب رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الجاري، في وقت كشف فيه بايرن كذلك، أن الموسم الحالي هو الأخير للمدرب توماس توخيل.

وقال إيبرل، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لن أتصل بيورجن كلوب لعرض تدريب بايرن عليه".

وأضاف: "أعرف ما يعنيه كلوب عندما قال (لقد نفدت طاقتي).. قليل من الناس يمكنهم الحكم على ذلك أفضل مني، لأنني مررت به".

وأكد: "لهذا السبب لن أتصل به".

ولم ينف إيبرل وجود اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما، ضمن المرشحين لقيادة الفريق البافاري، ليثير التكهنات حوله.

وقال: "بالطبع، نحن نبحث أيضا عن المدربين المتاحين حاليا".

وبسؤاله، هل يتعلم مورينيو بالفعل اللغة الألمانية، قال: "لا أعرف!".

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن تعرض مانويل نويل، حارس الفريق، لإصابة خلال وجوده في معسكر منتخب ألمانيا.