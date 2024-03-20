مسلسل عتبات البهجة|مشاجرة محسن منصور وجومانا مراد لرفضها زواجه من هنادي

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل “عتبات البهجة” بمشاجرة بين حنفي "محسن منصور" و نعناعة "جومانا مراد" لرفضها زواجه من أختها فله "هنادي مهنى"، يشارك عمر "خالد شباط" حنفي في صفقة تجارية.



تقوم جميلة "بسنت أبو باشا" بزيارة جدها "يحيى الفخراني" في السنتر و تطلب منه شراء بيانو جديد بـ 35 الف جنية و يوافق، تطلب منه جميلة السماح لعمر بالعودة للمنزل مرة أخرى.



يطلب عرفان "صلاح عبد الله" من حنفي مساعدته في البحث عن محل يصلح لتجارة الأعشاب، تطمئن نعناعة فلة و نخبرها انها مسيطرة على حنفي و لا تخشاه، تفرح فلة و تعانقها.



يخبر عمر فريد "حازم إيهاب" انه سيترك الأقامة مع أسامة، يعطي فريد مبلغ من المال عربون للعمل معه، تذهب فلة للولا الراقصة و تسئل عن تيتا "عنبة" و تخبرها أنهم سيتزوجون غداً، تذهب فلة لحنفي و تخبرة باكية بموافقتها على الزواج منه، تتشاجر نعناعة مع فلة بعد علمها بزيارتها لحنفي و موافقتها على الزواج منه.



يزور أسامة " أحمد أبو رية" عمر في منزله الجديد، يذور بهجت و عرفان لبنى " صفاء الطوخي" و لكنها في حالة مزاجية سيئة، يحاول بهجت التخفيف عنها، يخبر عرفان بهجت أنه وجد أدوية إكتئاب لدى لبنى.



تذهب نعناعة ضاحكة لحنفي و تحاول مماطلته في زواجة من فلة، تجلس نعناعة مع تيتا و تخبرة بمعرفة فلة زواجة من لولا الراقصة.

يجلس عرفان في محلة الجديد بصحبة سعاد التي بدأت العمل معه و يعرض عرفان عليها الزواج، يعاتب تيتا لولا على ما قالته لفلة و ينهي علاقته بها بشكل مهين.



تبكي علية "سماء إبارهيم" على حال ابنها الوحيد في الغربة و يحاول عرفان التخفيف عنها و يعدها ان بمجرد نجاح مشروعه سوف يرسلها لابنهم في كنده لتعيش معه حتى تكتفي.



يتحدث بهجت مع متابعيه عن الذكريات و يؤكد لهم ان "الدنيا ماتستهلش نزعل حد ولا نزعل من حد".

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".