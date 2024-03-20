الاتحاد المحلي لعمال أسيوط ينظم إفطارا جماعيا



نظم الاتحاد المحلي لعمال أسيوط برئاسة عبدالناصر بكر حفل إفطار بنادي العاملين بجامعة أسيوط وذلك تحت رعاية محمد عبدالعزيز جبران رئيس الاتحاد العام للنقابات عمال مصر وبدعم من عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد والمشرف على الاتحادات المحلية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال أسيوط ولفيف رؤساء اللجان النقابية وبعض الشخصيات العامة.

وقال الدكتور ياسر مكي نائب رئيس الاتحاد المحلي وأمين الإعلام ان هذا الإفطار يأتي في إطار تقوية اواصر المودة بين صفوف العمال بأسيوط بكافة القطاعات والمؤسسات العمالية باعتبارهم اسرة واحدة خلال وانتهاز فرصة شهر رمضان الكريم مشيرا إلى أنه تم دعوة عدد من الشخصيات العامة ذات الصلة بالواقع العمالي لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال لصالح العمال خاصة مديرية العمل كما اتاح الإفطار فرصة للتشاور ومناقشة بعض القضايا العمالية المطروحة على الساحة ووضع حلول جذرية لها. وتضمن الإفطار عدد من الصور التذكارية وفقرة التنورة

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