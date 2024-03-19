رامز جلال يسخر من حمادة هلال: شغال مشعوذ وعمال يحضر جن

حل المطربان حمادة هلال وأحمد فهمي ضيفين بالحلقة التاسعة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

واستقبل رامز جلال الفنان حمادة هلال بمقدمة ساخرة من سلسلة مسلسله “المداح” الذي يعتمد على الشعوذة وتحضير الجن، قائلًا: “هلال شغال مشعوذ وعمال يحضر الجن والعفاريت”.

وانزلقا المطربين إلى حجرة سوداء بعدما مرا من أحد الأبواب بعد قول كلمة السر “الكالون في السيفون”، وأجبر رامز جلال حمادة هلال إلى خوض المرحلة التالية قائلا له: “آخرك في المداح الموسم ده”.

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.