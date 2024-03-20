الغرب يعترف بفداحة ثمن الحرب على غزة بسبب أزمة البحر الأحمر

كشفت وكالات دولية، أنه يكن في حسبان الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل أن ما يحدث في غزة سوف يكون له ثمن اقتصادي فادح سيدفعونه عن طريق اليمن، الأمر الذي اعترف به قائد المدمرات الأربع التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر الكابتن ديف ورو.

وقال ورو في تصريحات صحفية إنّ التهديدات التي واجهوها خلال الأشهر الأربعة الماضية تتنوّع بين الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وصواريخ كروز، والطائرات من دون طيار، والسفن السطحية غير المأهولة، والآن السفن غير المأهولة تحت الماء، وجميعها محمَّلة بالمتفجرات.

وأضاف أن اليمنيين شكلوا التحدي الأكبر للبحرية الأمريكية في التاريخ الحديث. تهديد هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

المدمرات الأربع التابعة للبحرية الأمريكية تقوم بحماية حاملة الطائرات الأمريكية أيضا حيث قال الكابتن إن وتيرة العمليات على حاملة الطائرات نفسها كانت بلا هوادة، بحيث تم تنفيذ العشرات من الطلعات الجوية على مدار الساعة.

في السياق نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا مجنحا من نوع "كروز" سقط في شمال "إيلات" جنوبي إسرائيل بعد إطلاقه من اليمن

وقال الجيش في بيان إنه يجري تحقيقات حول سقوط الصاروخ وعدم التصدي له.

وقد أعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض بنسبة 85 في المائة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" بالإضافة الى هجمات اليمنيين في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الهجمات الصاروخية على إيلات.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت تنفيذ عملية استهداف لسفينة أمريكية في البحر الأحمر، ومنطقة إيلات في إسرائيل بعدد من الصواريخ. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان صحفي، "إن القوات البحرية استهدفت السفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن بيانات تتبع الشحن البحري أظهرت أن "مادو" هي ناقلة لغاز البترول المسال ترفع علم جزر مارشال متجهة من السعودية إلى سنغافورة.

وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في أم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة أصابت أهدافها بنجاح".

وأكد استمرار قوات أنصار الله "في تأدية واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".