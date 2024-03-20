خامنئي: الكيان الصهيوني إن خرج من غزة فهو خاسر وإن لم يخرج فهو خاسر

صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستخسر سواء خرجت أو بقيت داخل قطاع غزة.

وأشار خامنئي، خلال كلمته بمناسبة العام الهجري الشمسي الجديد، اليوم الأربعاء، إلى أن "الكيان الصهيوني إن خرج من غزة فهو خاسر وإن لم يخرج فهو خاسر أيضا".

وأضاف: "الأمريكيون كانوا مخطئين عندما تصوروا أن مخططاتهم يمكن تحقيقها سواء في سوريا أو العراق أو أي مكان آخر".

ثم تابع بقوله: "الحسابات الخاطئة هي التي سوف تركع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة".

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.