ندوة توعوية بجامعة الدلتا التكنولوجية لمناقشة خطة العمل في حالة الطوارئ

أجرت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك اجتماعًا لجميع منتسبى الجامعة؛ لمناقشة الآليات الصحيحة لخطة العمل فى حالة الطوارئ والتعامل معها، ومعرفة المهام الموكلة لكل فرد داخل الفرق الموجودة، يحاضرها الدكتور أسامة أبو قورة المدرس ببرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس بالجامعة.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية جامعة الدلتا التكنولوجية للحفاظ على سلامة كافة أفراد المنظومة، والتأكيد على أنها من أهم الأولويات التي تسعى الجامعة للحفاظ عليها لإيجاد بيئة تعليمية آمنة وسليمة



وخلال فعاليات الاجتماع تم مناقشة آليات إخلاء المبنى في وقت قياسي فور إطلاق جرس إنذار الحريق، والتوجه إلى نقاط التجمع الآمنة التي تم تحديدها مسبقًا، إلى جانب قطع التيار الكهربائي وإغلاق جميع النوافذ والأبواب بإستثناء المخارج المخصصة للإخلاء، بالإضافة مناقشة مهام كل الفرق الموجودة فى خطة الإخلاء





ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك الدور الهام الذى توليه إدارة جامعة الدلتا التكنولوجية من أجل توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت داخل الحرم الجامعي، والذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة او التقليل من أخطارها.

ندوة في جامعة الدلتا التكنولوجية

ندوة في جامعة الدلتا التكنولوجية

مشيرًا إلى حرص جامعة الدلتا التكنولوجية على نشر الوعي بين كافة منتسبي الجامعة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة، بالإضافة إلى تديبهم على الإخلاء السريع وكيفية التصرف الصحيح، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.