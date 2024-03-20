مدير تعليم أبوتشت يتفقد مدرسة الحرية الرسمية للغات ونجع غلاب الابتدائية

تفقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاربعاء 20 مارس الجاري، مدرستي الحرية الرسمية للغات ومدرسة نجع غلاب الإبتدائية لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري .

كما تفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل وتجاذب الاحاديث والشرح مع التلاميذ والطلاب واشاد بمستواهم التعليمي وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول.

مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الي تحقيق مستقبل افضل و تابع سجلات الإدارة المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وأشاد مدير عام الإدارة بالبروفات التي تجري داخل قاعات الروضة بمدرسة نجع غلاب استعدادا للاحتفال بعيد الأم وبطولة كرة القدم التي تقام بالمدرسة.

واكد مدير عام الإدارة علي ضرور الاهتمام بممارسة الانشطة المختلفة لاكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر علي التفكير والخيال العلمي .

كما قام بتكريم محمد أنور مدير المدرسة على جهوده في تنظيم الدراسة وخدمة العملية التعليمية بالمدرسة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالمدرسة، مقدماً خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل اشاد مدير عام الإدارة بانتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة نجع قنبر الابتدائية خلال متابعة احمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء، متمنيا للجميع دوام التوفيق.