مدير تعليمية نجع حمادي يشدد على متابعة غياب التلاميذ والطلاب بالمدارس

تابع عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية والانضباط الإداري، بمدرستي علي بن أبي طالب بالشاورية، والرئيسية الابتدائية المشتركة، يرافقه عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، و أحمد عبد الناصر أبو الدهب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد المدير العام، الفصول الدراسية، و حجرات الأنشطة، والمكتبة المدرسية، والمعامل، والفناء المدرسي، وقاعات رياض الأطفال، وتابع السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، وسجل 5 سلوك .

و شدد المدير العام، على ضرورة حضور التلاميذ و الطلاب بالمدارس خلال شهر رمضان المبارك، موجها بضرورة انتظام الدراسة بشكل كبير خلال شهر رمضان، وأيضا متابعة غياب التلاميذ و الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا، تنفيذا للتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.

وأوضح المدير العام، أن الدراسة فى رمضان منتظمة بشكل طبيعى وهناك خطة للمنهج الدراسى خلال هذا الشهر وبعدها بأسابيع قليلة سوف يؤدى التلاميذ و الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الثانى، من العام الدراسي الحالي.