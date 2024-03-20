وزير خارجية سنغافورة: أفعال إسرائيل في غزة تجاوزت الحد

قال وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان اليوم الأربعاء إن أفعال إسرائيل في غزة "تجاوزت الحد"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار حتى تتدفق المساعدات بسرعة داخل القطاع، وذلك خلال زيارته لإسرائيل.

وتابعت الخارجية السنغافورية أن الوزير أعرب للمسؤولين الإسرائيليين عن تعاطف سنغافورة مع العائلات المتضررة من هجمات حماس في 7 أكتوبر ودعمها لإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، إلا أنه أكد على أن وجهة نظر سنغافورة بأن "الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة تجاوزت الحد"، ودعا إسرائيل لبذل قصارى جهدها لحماية سلامة وأمن المدنيين.

كما أعرب عن قلق بلاده العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، مؤكدا على أن بلاده ستستمر في العمل مع الشركاء الإقليميين بما فيهم الأردن وإسرائيل لتيسير مهمة القوات الجوية السنغافورية في إنزال المساعدات في غزة.

وأكد بالاكريشان دعم سنغافورة لحل الدولتين عن طريق التفاوض بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وأنه المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو سلام شامل وعادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والتقى بالاكريشان بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إسرائيل كاتس والوزير بيني غانتس ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت وعدد من أعضاء البرلمان. ومن المقرر أن يغادر إسرائيل يوم الأربعاء متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن استشهاد المواطن الفلسطيني فاخر باسم بني جابر (43 عاما) في نابلس برصاص مُستوطن هو ترجمة لتحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يتفاخر بتوزيع الأسلحة على المستوطنين، وحمايتهم.

وأوضحت في بيان صحفي، أن هذه الجريمة استخفاف إسرائيلي رسمي بأرواح الفلسطينيين وبالعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على غلاة المتطرفين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة.

وطالبت الوزارة باعتقال مرتكبي الجريمة، ووضع منظمات المستوطنين المسلحة على قوائم الإرهاب لدى الدول، وممارسة ضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وقف الاستيطان، وتفكيك تلك المليشيات، ورفع الحماية عنها، ووقف تمويلها، بخاصة أنها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات وإشعال الحرائق في ساحة الصراع، بهدف تفجيرها.

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