مانشيستر يونايتد يقترب من ضم نجم برشلونة

بات نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي قريبا من اتمام صفقة ضم نجم هجوم برشلونة البرازيلي رافينيا خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة بعدما توصل الى اتفاق مبدئي مع أدارة البارسا والنجم البرازيلي .

وكان نادي مانشيستر يونايتد قد حاول خلال فترة الأنتقالات الشتوية الماضية ضم البرازيلي رافينيا مقابل أنتقال لاعب مانشيستر يونايتد سانشو الى برشلونة الا أن ادارة البارسا رفضت العرض الأنجليزي الا ان مانشيستر يونايتد جدد طلبه ضم الاعب البرازيلي وبالفعل وافقت أدارة برشلونة على انتقال رافينيا مقابل 100 مليون يورو وهو ما وافقت عليه أدارة مانشيستر يونايتد .

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن ادارة برشلونة استقرت على رحيل البرازيلي رافينيا الى مانشيستر يونايتد وتنوي التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا بدلا منه .

وكان برشلونة قد تعاقد مع البرازيلي رافينيا قادما من نادي ليدز يونايتد الأنجليزي ونجح مع برشلونة في الفوز بلقب الدوري الأسباني الموسم الماضي لكن تراجع مستواه هذا الموسم فلم يبدأ المباريات مع البارسا بشكل أساسي سوى في 12 مباراة وسجل فقط اربعة أهداف و قدم سبعة تمريرات حاسمة مع برشلونة .

اما صحيفة التايمز فأكدت ان مانشيستر يونايتد يمضي بقوة في الصفقة وانه توصل بالفعل لاتفاق شبه نهائي من الاعب البرازيلي رافينيا ونادي برشلونة الأسباني .