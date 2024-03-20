آخر تطورات حالة كورتوا بعد جراحة الغضروف وموعد عودته

خضع تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لعملية جراحية في غضروف الركبة اليمنى بسبب إصابته بتمزق ، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لفترة أخرى للتعافي.

إصابة كورتوا

وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الحارس البلجيكي الدولي البالغ من العمر 31 عاما غاب عن أغلب مباريات فريقه هذا الموسم بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى في أغسطس الماضي.

وعاد كورتوا مؤخرا لتدريبات الفريق الأول، ولكنه كان من المأمول تواجده قريبا مع الفريق ، الذي يدربه كارلو أنشيلوتي، والذي مازال ينافس على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأكد ريال مدريد في بيان اليوم الأربعاء :"لاعبنا تيبو كورتوا خضع لجراحة ناجحة اليوم بعد إصابته لتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، وذلك تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد".

وأضاف البيان:" يبدأ كورتوا برنامج التعافي الخاص به، في الأيام القليلة المقبلة".