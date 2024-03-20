وكيل أزارو يكشف حقيقة عرض الزمالك

كشف سيد مصطفى وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو لاعب عجمان الإماراتي عن وجود عروض من أندية من الدوري المصري تلقاها اللاعب.

أضاف وكيل وليد أزارو في تصريحات تلفزيونية، أن هناك وكلاء تواصلوا معنا خلال الأسبوع الماضي للاستفسار عن إمكانية انتقال أزارو إلى الدوري المصري، وتحديدا لفريق الزمالك لكن اللاعب سينتظر نهاية الموسم لدراسة العروض.

وواصل أن أزارو تلقى عرضا جيدا من فريق تركي في يناير الماضي ولكن عجمان تمسك باستمراره لنهاية تعاقده.

وتابع وكيله أن أزارو يخوض آخر شهرين في تعاقده مع عجمان، كان هناك مفاوضات مع الفريق لكن لم يتم الوصول لاتفاق وهو حاليا في الفترة الحرة ويمكنه التعاقد مع أي نادي.

وكان أزارو أنتقل للأهلي في عام 2017 وقضى معهم موسمين ونصف قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي الإتفاق السعودي.