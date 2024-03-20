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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الدوري الإماراتي

وليد أزارو لاعب عجمان
وليد أزارو لاعب عجمان

إقترب المغربي وليد أزارو مهاجم فريق عجمان الإماراتي ونجم الأهلي المصري السابق من الرحيل عن الدوري الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.

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اليوم.. 3 مباريات في الدوري الإماراتي

وبات وليد أزارو قاب قوسين أو أدنى من خوض تجربة جديدة في مسيرته الإحترافية، خاصة وأنه لم يتوصل لإتفاق مع غدارة نادي عجمان حول تجديد تعاقده.

ويمتلك اللاعب المغربي عدة عروض من الدوري السعودي إضافة لبعض العروض الإماراتية.

وقدم أزارو عروضاً قوية مع فريق عجمان حيث شارك في 55 مباراة مع الفريق سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 18 هدفاً آخر.

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