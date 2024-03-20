وزيرا الدفاع الأمريكي والأوكراني يبحثان تخطيط الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا

ناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تخطيط الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا.

وكتب أوميروف في منشور له على موقع "فيسبوك"- أنه "في اليومين الماضيين قضيت عدة ساعات في المناقشات مع شركائنا الأمريكيين، وتواصلت بشكل مكثف مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في شكل ثنائي، وأجرينا محادثة مفصلة حول تخطيط الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأعرب وزير الدفاع الأوكراني عن شكره للولايات المتحدة لدعمها القوي لأوكرانيا.

يأتي اجتماع أوميروف وأوستن في ألمانيا بعد انعقاد الاجتماع العشرين لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الذي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية في ألمانيا بمشاركة وزراء دفاع وكبار المسؤولين العسكريين من حوالي 50 دولة.

أوكرانيا: تسجيل 80 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوع 80 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ - "إن الجيش الروسي شن 4 هجمات صاروخية و86 غارة جوية وأطلق 114 صاروخا على مواقع القوات الأوكرانية والبلدات والقرى في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تواصل في الوقت نفسه إلحاق الخسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية؛ مما يؤدي إلى إنهاك القوات الروسية على طول خط المواجهة بالكامل.

وتابع أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ضربت 6 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة، في حين استهدفت القوات الصاروخية مستودعين للذخيرة ونقطة مراقبة للطائرات بدون طيار ونظام للحرب الإلكترونية.

وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين اليوم، بأنه خلال الأسبوع الماضي، تم إعادة الكهرباء إلى أكثر من 36 ألف أسرة في منطقة دونيتسك.

ونقلت (يوكرينفورم) عن فيلاشكين قوله: "في الفترة ما بين 11 و17 مارس الجاري، تم إعادة الطاقة الكهربائية إلى 36 مدينة، ونتيجة لذلك، حصلت 36,572 أسرة على الكهرباء".

ووفقا لفيلاشكين، فإن القوات الروسية تقصف المنطقة باستمرار وتدمر البنية التحتية للطاقة بشكل منتظم.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات روسية على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب 5 آخرون؛ جراء هجمات شنتها القوات الروسية على 18 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية.

وأوضح بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي قصف بيريسلاف وشيفشينكيفكا وخريسشينيفكا وأنتونيفكا وستانيسلاف وشيروكا بالكا وأوسوكوريفكا ودنيبروفسكي وميخائيليفكا وكاتشاريفكا وبورهنكا وخيرسون.

وأفاد البيان بأن القصف ألحق أضرارًا بمبنيين متعددي الطوابق وثمانية منازل خاصة، كما أصاب مبنى إداريا وحضانة وبنية تحتية للميناء وسيارة.