زيادة رأسمال المشروعات الصناعية ونقل أسهمها للسوق الرئيسي

قررت البورصة المصرية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المشروعات الصناعية و الهندسية بسوق الشركات الصغيرة و المتوسطة، من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه.

قالت البورصة، في بيان ، إن الزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه موزعة على 972 مليون سهم بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم، عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والزيادة تمثل ( الاصدار الثالث ).

كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 25 مارس الجاري كما يلي ( ص 1 : ص 3) 1.458.000.000 سهم، مع حذف حق الاكتتاب في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية .

قالت البورصة إنه طبقًا لخطاب شركة مصر للمقاصة ولخطاب الشركة الموجهه إلى شركة مصر المقاصة الموقع من رئيس مجلس الإدارة، فانه سيتم تجميد عدد 243 مليون سهم من أسهم المساهم "ام اس ايه دهب للدعاية و الإعلان MSA" و التي تمثل نسبة 25 % من اسهم الزيادة وذلك طبقا للمادة (9) من قواعد القيد.

كما وافقت البورصة على قيد تعديل قيد وإدراج أسهم المشروعات الصناعية و الهندسية المقيدة وفقاً للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسي ) وذلك طبقاً للبند (1) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وذات بيانات قيد اسهم الشركة بعد قيد اسهم الزيادة النقدية وما يترتب عليه من نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بذات بيانات قيد اسهم الشركة براس مال مصدر قدره 291.6 مليون جنيه و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 25 مارس الجاري.