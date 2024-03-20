أسعار الأرز تتراجع اليوم الاربعاء في العاشر من رمضان عند التاجر

سعر طن الأرز الشعير اليوم.. شهدت أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الاربعاء في العاشر من رمضان عند التاجر وفي الاسواق المصرية، تراجعًا، وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم، خلال التعاملات نحو 35 جنيهًا للمستهلك، وتراجعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل نحو 17,800 جنيه للطن.

ورغم حالة عدم الاستقرار في أسعار الأرز اليوم عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

ومع حلول شهر رمضان، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على استعدادهم لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الكريم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقدجيم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع لاسيما أسعار الارز والشعير والتي تهم كل أسرة مصرية في هذه الايام من شهر رمضان المبارك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الارز والشعير اليوم الاربعاء " العاشر من رمضان "

أرز الشعير

تراجعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 17,800 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، تراجعًا ليبلغ سعر الطن 17,000 جنيه.

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 27,300 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا لنحو 26,000 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم، خلال التعاملات، 35 جنيهًا للمستهلك.