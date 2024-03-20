يد المقاولون تحصد الفضية في بطولة الجمهورية

حصل ناشئو فريق كرة اليد لمواليد 2006 بنادي المقاولون العرب، الحصول على الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة دوري الجمهورية غير المرتبط بعد مباراة ماراثونية قوية من الطرفين بنتيجة ٣٣ / ٣١ مع نادي بور سعيد.



ويتكون الجهاز الفني والطبي والإداري من

مدرب الفريق : ك / تامر مدبولي

مساعد المدرب : ك / أحمد أبو شادي

طبيب الفريق : ك / سامح بدوى

إداري الفريق : ك / أحمد مختار

المدير الفني : ك / عادل محمود

في سياق متصل، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2007 الفوز على فريق نادي الزمالك في عقر داره بثنائية مقابل هدف، أحرزها يوسف صابر وعمر ثروت، وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للمركز الثالث برصيد 55 نقطة بدورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد.