نقيب المحامين: هناك طعون تقدم حتى الآن لتعطيل العملية الانتخابية

تفقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، استراحات وغرف المحامين، بمحكمة الفيوم الابتدائية، التقى خلالها بالمحامين، وتحدث معهم في الشأن النقابي.



شهدت الجولة التفقدية استقبالًا حافلًا من محامي الفيوم، للنقيب العام عبدالحليم علام، معبرين عن سعادتهم بما تحقق في نقابة المحامين خلال تواجده بمقعد النقيب.



ورحب حازم طه، نقيب محامين الفيوم، بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، مؤكدًا أنه تم تطوير غرف واستراحات المحامين بمحاكم الفيوم، وفرشها بالشكل الذي يليق بالمحامين، في عهد النقيب عبدالحليم علام.

وأضاف نقيب الفيوم، أن عبدالحليم علام، فترة وجوده على منصب النقيب في نقابة المحامين، لم تتجاوز العام والثلاثة أشهر، وحقق إنجازات حقيقية لصالح أعضاء الجمعية العمومية.

وفي مستهل حديثه عبر نقيب المحامين عن سعادته لتواجده بين أعضاء الجمعية العمومية لمحامي الفيوم، وبما لاقاه من ترحاب واستقبال حافل.



وقال عبدالحليم علام، إنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستطردًا: «جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».

ولفت إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أنه هناك طعون تقدم حتى الآن لوقف العملية الانتخابية.



وأوضح، أن المحام كان يأتي من محافظات الصعيد أو من محافظات القناة، أو من محافظات الدلتا، إلى القاهرة لتجديد الكارنيه، والحصول على ختم بطاقة الرقم القومي، وهذا قمة المعاناة، مشددًا أن هذا ما دفعه إلى تطبيق نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين، والتي استفاد منها جميع المحامين بالأقاليم خارج القاهرة، وأتت بثمارها.



وعن زيادة المعاشات، أكد أن زيادة المعاشات تمت في عهد الراحل المرحوم رجائي عطية، حيث وصل الحد الأدني إلى ألف جنيه، والحد الأقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان المجلس عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، مستكملًا: « وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها، ولكننا عازمون على زيادة المعاشات».



وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسرد المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، ومنحة بمناسبة شهر رمضان، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وفي ختام اللقاء فتح نقيب المحامين باب الحوار للمحامين، وأجاب على كافة تساؤلات أعضاء الجمعية العمومية.