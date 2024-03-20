فيتوريا: كان من دواعي سروري العمل مع صلاح.. هو شخص متواضع

أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر عن سعادته بفرصة العمل مع قائد الفراعنة، محمد صلاح مضيفا أن ذلك كان من دواعي سروره.





أضاف فيتوريا في تصريحات صحفية، أنه كان لديه علاقة جيدة جدا مع صلاح، واستمتع بالعمل مع لاعب مثله، فهو شخص مميز خارج وداخل الملعب، ولديه قدرات كبيرة على اتخاذ القرارات على أرضية

الملعب، ولديه شهية إحراز الأهداف.



وواصل أنه صلاح شخص متواضع جدا، وإحترافية، يخوض 70 مباراة في الموسم بواقع مباراة كل 3 أيام وعليه كان من المفترض أن نفكر فيما هو أفضل له.



عروض



أكد فيتوريا أنه تلقى عروضا من منتخبات وأندية، وهو يحب ؤكرة القدم طوال الوقت لكنه ليس مهووسا بالعودة للتدريب، لافتا إلى أنه سينتظر للموسم المقبل.

و كان منتخب مصر خرج من دور الـ16 أمام الكونغو بركلات الترجيح، ليقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة فيتوريا من تدريب الفراعنة.

